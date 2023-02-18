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Afetzede Barınma Desteği nedir, nasıl başvuru yapılır, kimler başvurabilir?

Afetzede Barınma Desteği nedir, nasıl başvuru yapılır?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afetzede Barınma Desteği başvurularının başladığını duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinde konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için Afetzede Barınma Desteği başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı. İşte Afetzede Barınma Desteği başvuru ekranı...

Giriş: 18.02.2023 - 01:48 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi ve kiracılara Afetzede Barınma Yardımı sağlanacak. Yaşanan gelişmelerinin ardından evi hasarlı olan depremzedeler Afetzede Barınma Desteği yardımına nasıl ve nereden başvuracağını araştırmaya başladı. Peki, "Afetzede Barınma Desteği nedir, nasıl başvuru yapılır, kimler başvurabilir?" İşte Afetzede Barınma Desteği hakkında tüm merak edilenler...

  • AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ NEDİR?

    Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacaktır.

  • Deprem bölgesinde konutu Bakanlık tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlara Afetzede Barınma Yardımı sağlanacak.

     

     

  • AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için e-Devlet üzerinden Afetzede Barınma Desteği başvurularının alınmaya başladığını bildirdi.

     

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.

    AFETZEDE TAŞINMA DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • TAŞINMA YARDIMI NEDİR?

    Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15.000-TL taşınma yardımı yapılacaktır.

     

  • KİRA YARDIMI VERİLECEK Mİ?

    Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; ev sahibi olanlara aylık 5.000-TL olmak üzere toplam 60.000-TL, kiracı olanlara ise aylık 2.000-TL olmak üzere toplam 24.000-TL kira yardımı yapılacaktır.

     

  • KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacaktır.

     

  • Konutu ağır hasarlı ev sahiplerinden konteyner talebi olanlara sadece 15.000-TL taşınma yardımı yapılacak olup, barınma desteği yapılmayacaktır.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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