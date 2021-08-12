"Taşkın yatağına ev yapılır mı, yönetmelik gerekiyor"

Prof. Kadıoğlu, Habertürk TV'de, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yaşanan sel felaketlerini değerlendirdi. Dere yataklarına bina yapıldığına dikkat çeken Prof. Kadıoğlu, "Sel olan bölgelerde yıkılan binaların yanına bina yapılmaya devam ediyor. Bu problemi durduramıyoruz. Ders almıyoruz. Istanbul'da Ayamama'da çok sayıda insan öldü. Yıkılan binaların yerine yine aynı binanın yapıldığını görüyoruz. Sistemde bir değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Dere yatağına bina yapmanın yönetmeliği yok. Deprem yönetmeliği çıkardık ama sel, taşkın yatağı için yok. Taşkın yatağında bodrum kat yapılır mı? Burada taşkınlık yapan biziz, taşkın yatağına girmişiz. Sen buraya bina yapamazsın. Dere yatağında, koronavirüs nedeniyle büyük yerleşimler var, bina yapılıyor. Herkes doğaya kaçıyor, yap-satçılık da en büyük problem" dedi.
"Yenisine müsaade etmemek gerekiyor" diyen Prof. Kadıoğlu, "Buralara yardım edeceğiz, bu evler yeniden yapılacak. Bu birkaç sene sonra tekrarlanacak. Yağan yağmura suçu bulmak değil, etkilenmemek için tedbir almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU
BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nde (IPCC), açıklanan rapora dikkat çeken Prof. Kadıoğlu, şunları söyledi:
"İklim değişikliği raporunun 4 bölümü var. Biri mevcut iklimi anlatıyor. İkincisi olası iklimin nasıl şiddetleneceğini anlatıyor. Biz hep ilk kısımla ilgiliyiz. İklim değişikliği diye bağırıyoruz ama nasıl uyum sağlayacağız konusunda yokuz. Taşkın yataklarını, iklim değişikliğini göze alarak belki de 300 yıllık planlamamız gerekiyor. İklim değişikliğinin gelecekteki etkilerini nasıl azaltırız, doğaya dost nasıl yaşam olabilir, buralara gelemiyoruz."
Bölgede yağışların devam edeceğine işaret eden Prof. Mikdat Kadıoğlu, "Türkiye oluk etkisinde. Karadeniz'in suyu sıcak. Denize bakan yamaçlarda sağanaklara neden oluyor. Dağ sağanaklarıyla karşı karşıya kalacağız. Havzanın suyunu denize taşımak zorunda. Köprüleri yüksek yapın, dere yatağına ev yapmayın. Risk yönetmemiz, riski azaltmamız lazım" dedi.
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