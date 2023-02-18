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AFAD verilerine göre bölgede sarsıntılar sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından bölgede birçok sarsıntı yaşanmaya devam ediyor. AFAD açıklamasına göre saat 20.32'de Denizli'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, Adıyaman 19.14'te 4.3'le sallandı.

Giriş: 18.02.2023 - 21:53 | Güncelleme: ABONE OL
AFAD verilerine göre bölgede sarsıntılar sürüyor
HABERTURK.COM

Büyük Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken, bölgede birçok sarsıntı yaşanmaya devam ediyor.

AFAD açıklamasına göre son 2 saatte Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Denizli, Malatya ve Çorum'da toplamda 8 deprem meydana geldi.

Saat 20.32'de Denizli'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, Adıyaman 19.14'te 4.3'le sallandı.

Kahramanmaraş ise yarım saat aralıkla 3.9 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem yaşadı. Çorum'da da 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

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