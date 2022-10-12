

Sabah saatlerinde yaşanan depremler merak ediliyor. Deprem endişesi yaşayan veya sarsıntı hisseden vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremlere ilişkin sorgulamalar yapıyor. İşte 12 Ekim Çarşamba son dakika depremler listesi...

12 EKİM 2022 AFAD SON DEPREMLER

12 EKİM 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.10.12 07:33:04 37.7480 25.9342 1.8 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.10.12 07:25:50 37.2577 35.9475 5.0 -.- 1.6 -.- TOZLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2022.10.12 07:21:21 37.0450 28.5288 11.7 -.- 0.9 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel

2022.10.12 07:07:04 37.3010 36.3752 3.9 -.- 2.0 -.- FARSAK-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

2022.10.12 06:54:47 37.3140 36.2650 5.2 -.- 1.9 -.- CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

2022.10.12 06:53:08 37.2903 36.2715 5.6 -.- 1.9 -.- KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2022.10.12 06:28:59 37.3992 36.8532 6.3 -.- 1.2 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.10.12 05:47:35 39.5615 26.1357 14.9 -.- 1.7 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2022.10.12 05:36:04 38.9485 29.2197 5.3 -.- 2.3 -.- INCEGIZ-SAPHANE (KUTAHYA) İlksel

2022.10.12 05:23:27 40.6477 32.7572 6.6 -.- 2.3 -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel

2022.10.12 05:14:40 37.2935 36.4005 5.0 -.- 1.2 -.- FARSAK-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

2022.10.12 04:53:39 37.2987 36.2715 5.0 -.- 1.6 -.- CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

2022.10.12 04:32:00 38.7400 25.2017 5.5 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.10.12 04:12:40 39.4272 40.5777 18.4 -.- 1.2 -.- YESILGOL-YEDISU (BINGOL) İlksel

2022.10.12 03:36:31 37.3397 36.2973 4.7 -.- 1.2 -.- CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

2022.10.12 02:10:28 37.9708 27.1920 5.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.12 02:08:17 38.8757 27.3170 13.7 -.- 2.0 -.- SUNGULLU-(MANISA) İlksel

2022.10.12 00:21:51 40.6980 31.6585 5.1 -.- 1.5 -.- CAMYAYLA-(BOLU) İlksel

2022.10.12 00:13:40 37.3395 36.3907 15.6 -.- 1.5 -.- YESILKOY-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

2022.10.12 00:06:43 37.3060 36.3810 4.8 -.- 1.6 -.- BAYINDIRLI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel