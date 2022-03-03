AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: Deprem mi oldu? 3 Mart 2022 son depremler listesi - Son dakika deprem haberleri

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan güncel son depremler listeleri gündemde. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen tüm depremleri güncel olarak resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. İşte 3 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER - 3 MART

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre AFAD tarafından kaydedilen son deprem Muğla Ula'da 03/03/2022 - 11:55:45 meydana 1.4 büyüklüğündeki deprem oldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 3 MART

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.03.03 11:36:14 37.8268 27.0100 4.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.03.03 09:46:25 39.5633 41.1852 8.4 -.- 2.2 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel

2022.03.03 08:17:52 39.6530 26.0825 16.7 -.- 1.5 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.03.03 05:58:04 39.5610 26.2142 5.4 -.- 1.8 -.- CAMKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2022.03.03 05:42:56 37.7778 26.7903 1.2 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.03.03 05:19:47 37.6852 29.3147 1.4 -.- 1.9 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel

2022.03.03 04:44:54 37.8388 30.8433 2.5 -.- 2.8 -.- AKPINAR-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel

2022.03.03 03:12:01 38.9143 40.4622 26.8 -.- 1.3 -.- KURUDERE-(BINGOL) İlksel

2022.03.03 02:17:13 38.1173 30.9550 5.0 -.- 2.6 -.- AFSAR-GELENDOST (ISPARTA) İlksel

2022.03.03 02:11:37 37.0308 28.4517 9.5 -.- 2.6 -.- KIZILYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.03 00:52:09 37.0618 28.3752 4.5 -.- 1.6 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.03 00:28:51 39.1395 28.3070 9.3 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2022.03.03 00:01:13 34.4933 23.8968 17.2 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel