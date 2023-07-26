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        Haberler Gündem 3. Sayfa AFAD il müdürünün kızı, pencereden düştü

        Pencereden düşen AFAD il müdürünün kızı kurtarılamadı

        Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Ulutaş'ın 3 yaşındaki kızı Almira Ulutaş, pencereden düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Almira, kurtarılamadı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 13:50
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        AFAD il müdürünün kızı, pencereden düştü
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        Van'da, AFAD il müdürünün kızı Almira Ulutaş (3), pencereden düşerek hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, Van- Erciş kara yolu üzerindeki AFAD İl Müdürlüğü lojmanlarında meydana geldi. AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş'ın kızı Almira Ulutaş, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden dışarıyı seyrederken dengesini kaybedip düştü.

        İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ulutaş, ambulansla kaldırıldığı Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Almira Ulutaş'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

        *Fotoğraf: İHA arşiv

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