AFAD'dan sosyal medyadaki çağrılarla ilgili önemli açıklama!

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AFAD Başkanlığı, sosyal medyada yayılan yardım talepleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Elazığ ve Malatya depremi ile ilgili, kamu kurum ve kuruluşlarından ve bazı vatandaşlarımızca sosyal medya mecralarında yardım talebinde bulunulduğu gözlenmiştir" denildi.

AFAD'ın açıklamasında, "Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.