Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel AFAD Başkanı Pehlivan: Konteyner ve nakit desteği sunuyoruz | Son dakika haberleri

        AFAD Başkanı Pehlivan: Konteyner ve nakit desteği sunuyoruz

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası bölgede incelemelerde bulunan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, depremzedelere barınma konusunda iki seçenek sunduklarını belirterek, "Birincisi konteyner şeklinde, diğeri de para olarak. Vatandaşımız hangisini istiyorsa biz o talebi karşılıyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 22:35 Güncelleme: 13.08.2025 - 22:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        AFAD Başkanı Pehlivan: Konteyner ve nakit desteği sunuyoruz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sındırgı Kaymakamlığı bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Pehlivan, afetin ilk anından itibaren tüm ekiplerin sahada olduğunu söyledi. Afet anlarında Türkiye Afet Müdahale Planı’nı devreye soktuklarını ifade eden Pehlivan, “Plan dahilinde 25 çalışma grubumuz var. Deprem meydana geldiğinde de bu gruplar hemen harekete geçti. Arama kurtarma gibi faaliyetleri gerçekleştirmek için yaklaşık 3 bin personel ve 600 araç görev yaptı. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yürürlüğe giren Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) devreye giriyor. Vatandaşlarımızın barınmayla ilgili ihtiyaçlarını tespit ediyoruz ve buna göre hareket ediyoruz” dedi.

        REKLAM

        Pehlivan, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Depremin ilk anından itibaren konteynerleri sevk etmeye başladık. 150 konteyneri Sındırgı’ya naklettik. 24 saat içinde kurulumlara başladık. Dün gelen 35 konteynerin tamamını kurduk, bugün de talep edilen 68 konteyneri kuruyoruz. Barınmayla ilgili vatandaşlarımıza 2 seçenek sunuyoruz; birincisi konteyner, diğeri nakit yardım. Bugünden itibaren 200 vatandaşımız nakit yardımı talep etti. Yaklaşık 270 haneye barınma desteğini bugünden itibaren sağlamış oluyoruz” diye konuştu.

        ‘HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ’

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise depremin ardından tüm kurumların hızla harekete geçtiğini söyledi. Hasar tespit çalışmalarına değinen Ustaoğlu, “280 ekip ve 560 personelle 75 mahallede inceleme yapıldı. 14 bin 875 bina, 23 bin 165 bağımsız bölüm incelendi. 426 binadaki 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu belirlendi. Bunlardan 506’sı konut. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz vatandaşlarımıza psikososyal destek sağladı. Ziyaretlerimiz devam edecek. Kızılay gıda desteğini sürdürüyor. Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz de ağıllarla ilgili tespitler yaptı. Hastanelerimizde 3 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor ve durumları iyi” dedi.

        Vali Ustaoğlu, “Barınma konusunda yurtlarımız ve pansiyonlarımızla destek veriyoruz. Önemli olan, birlik ve kardeşlik içinde bu yaraların bir an önce sarılması ve normal hayata dönülmesidir. Vatandaşlarımızı rahat ettirme adına her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Mehmetçik Suriye'ye askeri eğitim verecek
        Mehmetçik Suriye'ye askeri eğitim verecek
        Prof. Dr. Naci Görür Habertürk'e anlattı
        Prof. Dr. Naci Görür Habertürk'e anlattı
        Başakşehir play-off'a yükseldi!
        Başakşehir play-off'a yükseldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        13 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        13 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Trump: Rusya sonuçlarla karşılaşır
        Trump: Rusya sonuçlarla karşılaşır
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Galatasaray'dan kaleci harekatı!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor...
        Biri sönüyor diğeri başlıyor...
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi
        Habertürk Anasayfa