AFAD Başkanı Pehlivan'dan Sındırgı depremine ilişkin açıklama

AFAD Başkanı Pehlivan, konteyner kent alanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında bütün çalışma gruplarının üzerine düşen görevi yapmaya devam ettiğini söyledi.

Hasar tespit çalışmalarında 1551 personel ve 500'ün üzerinde aracın görev aldığını belirten Pehlivan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı 500'den fazla teknik personelin 250 araçla Sındırgı'ya bağlı 75 mahallede hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Pehlivan, dün konteyner kurulumuna başladıklarını hatırlatarak, "Aradan 24 saat geçmemişken şu anda arkamızda gördüğünüz konteynerleri alana indirmiş durumdayız. Vatandaşımıza iki seçenek sunuyoruz, tercihi kendilerine bırakıyoruz. Evleri kalınamayacak durumda ağır hasarlı olan vatandaşlarımız barınma yardımı kapsamında ya konteyner almayı talep ediyor ya da nakdi, kira desteği tercih ediyor." diye konuştu.

Depremin hemen ardından 100 konteyneri Sındırgı'ya doğru yola çıkardıklarını ve bunların dün ilçeye ulaştığını hatırlatan Pehlivan, şöyle devam etti:

"Dün akşama doğru alanı seçtik ve altyapısıyla kanalizasyonu, içme suyu, elektriği ve parke taşına kadar döşemek suretiyle burada konteynerlerimizi konuşlandırmaya başladık. İlk etapta 100 konteyner getirdik ama ihtiyaç nispetinde dün 50 konteyner daha hazır ettik. İçinde belli yaşam malzemeleri olan, klimasından termosifonuna kadar donatılmış ve yaz-kış, sıcak-soğuk duyarlılığı olan son derece münasip, yaşama uygun 'yaşam konteyneri' zaten adından da anlaşılacağı üzere... Bu saat itibarıyla ailelerimize konteynerlerimizin anahtarlarını teslim ediyoruz ve burada barınmaya başlayabilecekler." Kocaeli'nin Gebze ilçesinde binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı kurtarılan kişiye de acil şifa dileyen Pehlivan, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve bölgede 800'e yakın personel, 500 civarında araç, dron, arama köpekleri ve yeraltı izleme cihazıyla AFAD olarak gerekeni yapmaya devam ettiklerini ifade etti. REKLAM Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da ekiplerin ilçedeki hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ettiğini vurguladı. Şu ana kadar 8 bin 397 binada, 13 bin 411 bağımsız bölümün hasar tespitinin tamamlandığını bildiren Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"İncelenen bu yapılardan 81 binada 165 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu anlaşılmış, bu ağır hasarlı yapılarımızdan da sadece 109'u konuttur. Diğer yandan ilçe merkezinde acil yıkılması gereken 14 bina tespiti yapılmıştır. Biz hemen bu acil yıkılması gereken binalarımızın yıkımına başladık. Şu ana kadar da 6 binanın yıkımını tamamladık. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşımızın hizmetindeyiz. İnşallah yaraların, sıkıntıların bir an önce giderilmesi adına hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Rabb'im birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin." Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu ile AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un eşlik ettiği basın açıklamasından önce heyet, bölgeye kurulan konteynerleri gezdi.