AFAD Başkanı Memiş'ten kentsel dönüşüm vurgusu

AFAD Başkanı Okay Memiş, Elazığ'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün sabah saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremden başta Malatya olmak üzere Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Tunceli'nin etkilendiğini söyledi.

AA'nın haberine göre; depremin hemen ardından ilgili tüm kurum ve ekiplerle koordineli bir şekilde kısa sürede saha taramalarını tamamladıklarını, hasar tespit çalışmalarına ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince devam edildiğini ifade eden Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"5,9 büyüklüğündeki depremde özellikle Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen depremden sonra yapılan çalışmalarla şehrin konutlarının yenilenmesi ve kentsel dönüşüm faaliyetleri sayesinde her ne kadar çok büyük ölçekli olmasa bile azımsanacak bir ölçekte de değildi, herhangi bir can kaybının olmaması bizim için çok değerlidir. Bu da bizlere kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu diğer şehirlerimizde de meydana gelebilecek depremlerde can ve mal kaybının önüne geçilmesi için kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu göstermektedir."