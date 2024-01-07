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        Haberler Magazin 'Afacanlar Kampta'nın hayvansever 'Afacanlar'ı

        'Afacanlar Kampta'nın hayvansever 'Afacanlar'ı

        'Afacanlar Kampta' filminin seti, sık sık can dostlarının ziyaretlerine ev sahipliği yaptı. 'Afacanlar', çekimler süresince sevgiyle karşıladıkları can dostlarla geçirdikleri neşeli dakikaları, bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek ölümsüzleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 12:10 Güncelleme: 07.01.2024 - 12:10
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        'Afacanlar Kampta'nın hayvansever 'Afacanlar'ı
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        Şile ormanlarında özel olarak kurulan platoda oluşturulan kamp alanında çekilen ve 19 Ocak'ta gösterime girecek olan 'Afacanlar Kampta' filminin seti, sık sık can dostların ziyaretlerine ev sahipliği yaptı. ‘Afacanlar', çekimler süresince sevgiyle karşıladıkları can dostlarla geçirdikleri neşeli dakikaları, bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek ölümsüzleştirdi.

        Afacanların yeni macerasını konu alan TRT ortak yapımı 'Afacanlar Kampta' filmi 19 Ocak 2024’te gösterime girecek.

        Afacanlar serisinin ikinci filmi 'Afacanlar Kampta', beyazperdede hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Enes Ateş’in yönetmenliğini yaptığı filmde, afacanların soluk kesen macerası devam edecek.

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        Başrollerini Berat Efe Parlar (Emirhan), Bülent Polat (Armando), Talha Tosun (Arda), Ebrar Alya Demirbilek (Esila), Rastin Paknahad (Ömer) ve İrem Tokat’ın (Sedef) paylaştığı filmin senaryosunu Enes Ateş, Oğuz Ayaz ve Hande Canpolat kaleme aldı. Yapımcılığını ise, Serdar Atacan, Serhat Usak ve Enes Ateş üstlendi. Yaz kampına gelen çocukların yaşadıkları akıl almaz olaylar sonrasında kampın başına geçmek zorunda kalan Emirhan ve afacanların başlarından geçen keyifli maceranın konu alındığı 'Afacanlar Kampta' filminde heyecan hiç bitmeyecek.

        Filmin yönetmeni Enes Ateş, filmle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: 'Afacanlar' serisinin ikinci filminde yalnızca bir film çekmediğimi, film yönetmenliği konusunda kaygılarımdan kurtulurken tür karmaşası içinde bir estetik duruşu, bir sinema dilini, en kaygan zeminde duran çocuk filmi türünde bulduğumu söylemeliyim. Bir grup çocuk bir yaz kampına gider ve başlarına türlü maceralar gelir. Böyle bir hikayeyi anlatırken modern sinemanın tüm imkanlarını kullanmak ve 1950’lerin, 60’ların kamp ve macera filmlerine göndermeler yaparak vintage bir atmosfer kurmanın lezzetini eminim bundan uzun yıllar sonra bile unutmayacağım. Hikâyemizin ana kahramanı Emirhan bu kez büyümüş, dedesinin yaz kampının başına geçmiştir. Oradaki çocuklar ise yeni maceranın yeni kahramanları olacaktır. İlk filme nazaran oldukça kalabalık bir kadro ile çektiğimiz Afacanlar Kampta, benim için her zaman çok özel bir yerde duracak ve umarım sinema sanatının bizi cezbeden büyülü dünyasında, fazla yapılmayan bu değerli türde kendine bir yer edinecektir.

        'AFACANLAR KAMPTA' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Babasının çalıştığı AVM’yi hırsızlardan kurtarmış olan Emirhan büyümüş, o günlerde tattığı dostluk ve macera ruhunun yerini büyümenin getirdiği hayat rutini ve sorumluluklar almıştır. Dedesi Saffet’in şehir dışında işlettiği çocuk kampında çalıştığı o yaz, hayatında bir dönüm noktası olacaktır. Kampın daha ilk gününde tanıştığı 25 çocuk arasında öne çıkan Arda, Esila ve Ömer Emirhan’a kendi maceracı hallerini hatırlatır. Kampın bulunduğu beldenin muhtarı Nuri, kamp çocuklarına yemek servisi yaparken muhtarın kızı Sedef ise kısa sürede çocuklarla kaynaşmayı başarır. Bir gün beldeye camping için gelen Amerikalı belgesel ekibinin ilgisini kampın içindeki botanik bahçesi çeker. Yönetici Saffet Dede, şaibeli bir şekilde ayağını kırıp hastaneye düşünce kampın tüm sorumluluğu Emirhan ve kamp çocuklarına kalır. Kısa sürede belgeselcilerin özel bir bitki olan Zinya çiçeğini çalmaya gelen ajanlar olduğu anlaşılacak ve iki taraf arasında keyifli bir macera başlayacaktır.

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        #Afacanlar Kampta

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