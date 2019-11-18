2019 Genel af yasası ceza indirimi ne zaman çıkacak? Soruları vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Yargı Reformu Paketi'nin ilki Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Peki, af yasası ceza indiriminin içinde yer aldığı düşünülen ikinci ve üçüncü yargı paketi ne zaman Meclis'ten geçecek? Öte yandan af yasasının farklı bir yargı reformu paketi ile Meclis'ten geçeceği iddia ediliyor. İşte af yasası son durum gelişmeleri...

AF YASASI CEZA İNDİRİMİNDE SON DURUM

Adalet Bakanlığı kaynakları Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde İnfaz Kanunu ile ilgili bir değişiklik yer almadığına dikkat çekiyor.

AKP ile MHP’nin görüşmeye başladığı infaz kanunu değişikliği ve şartlı ceza indirimi teklifi de “2. Yargı paketi” olarak değil, tek başına ayrı bir çalışma olarak değerlendiriliyor.

Ceza infaz süresinin bazı suçlarda üçte ikiden yarı yarıya düşürülmesi, kalan cezanın 1/5’inin denetimli serbestlik kapsamına alınması gibi değişiklik önerileri yer alan çalışmanın MHP’nin bazı suçlarda 5 yıl şartlı ceza indirimi öngören teklifinin ne kadarını içereceği ise bilinmiyor. Görüşmelerde MHP teklifinin arkasında durduğunu açıklamış, son söz AK Parti’ye bırakılmıştı. Ancak bu konuda diğer partilerle de mutabakat aranması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre cinsel istismar suçlarına af yönünde bir düzenleme de infaz kanunu değişikliği içinde yer alabilir.

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK 2019

39 maddelik ilk yargı paketi geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler ikinci yargı paketine çevrildi. 30 maddeden oluşan ikinci yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. İkinci yargı paketinin 2019 Kasım ayı içerisinde Meclis'e geleceği kulislerde konuşuluyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söylemişti.