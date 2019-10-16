Af yasası ceza indirimi ne zaman çıkacak? Soruları çığ gibi büyüyor. Milyonlarca mahkum ve ailesi tarafından sıkça sorgulanıyor. Yapılan yeni düzenlemeler ile bazı cezaların infaz süreleri kısalacak. Peki, hangi cezaları kapsıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, konuyla ilgili birtakım açıklamalarda bulundu.

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK 2019

Yargı paketinde ceza indirimine ilişkin soruya AK Parti Grup Başkanvelili Mehmet Muş, İnfaz Kanunu’na ilişkin hükümler olmadığını ifade etti. Muş, “İnfaz Yasası ile alakalı ayrı bir düzenleme olacak. Onun üzerinde de çalışıyoruz. Onu da en kısa süre içerisinde tamamlayıp, kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.

YARGI PAKETİ EYLÜL SONU MECLİS'TE

Yargı paketi çalışmasını eylül ayı içinde bitirmek istediklerini belirten Bostancı, "13 gün var, 13 günde bitirmeyi planlıyoruz” sonrasında teklif Meclis Başkanlığına sunulacak" ifadelerini kullandı.

Bostancı, yargı paketinde idam cezasına ilişkin bir düzenleme ise olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'ten geçmesi durumunda idam düzenlemesini onaylayacağını söylemişti.

"CEZALARIN İNFAZINDA ORTAK MUTABAKAT UMUYORUZ"

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısındaki fazlalığa da değinen Bostancı, "Cezaevlerindeki insan sayısı 300 bine ulaşmış görünüyor. Cezaların infazına ilişkin Meclis'te bu konuda ortak mutabakatın çıkmasını umuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

CEZA İNDİRİMİ NELERİ İÇERİYOR?

Şartlı ceza indirimi ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi olarak adlandırılan teklif hükümlü ve tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerde, hükmolunan cezaların toplamından bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmasını öngörüyor. Hükümlü ve tutuklunun indirim yapıldıktan sonra infazı gereken cezası kalmazsa salıverilecek.

Düzenleme her ne kadar terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddeti kapsamasa da infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66'sının yatılması şartı yüzde 50'e çekilecek.

Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirileceği belirtiliyor.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN AF YASASI AÇIKLAMASI

Hukuk fakültesi eğitimin kaliteli olması. Nitelikli hukukçu yetişirse çok adil kararlar çıkar. AİHM kararlarının, Anayasa Mahkemesi kriterlerin değerlendirilmeye tabi tutulması çok önemli. Genel itibarıyla eleştirinin, ifadenin suç olmadığı yönünde düzenlemelerimiz var. Düşünce özgürlüğünü özgürlük lehine yorumlama konusunda bir iradeyi ortaya koyuyoruz. İfade özgürlüğünden dolayı yapılan yargılama ve kararlarla ilgili farklı bir usul ve gözle yapılması gerektiği bir düzenlemeyi taahhüt ediyoruz. Diyelim ki Yargıtay'da inceleme yapıldı, Yargıtay dosyayı bozdu. Suç yoktur dedi. Bu arada istinafta kesinleşen kişiler cezaevine girdi. Peki onların günahı ne? Burada bizim düşüncemiz, dosya Yargıtay'a gittiyse sonucu beklensin, o zaman infaz olsun dedik. Bu şekilde olan dosyaları elbette Meclis takdir edecektir diye düşünüyoruz.