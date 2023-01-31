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Mahkumlara af mı çıkacak? 2023 Af yasası çıkacak mı ve son gelişmeler nelerdir? 120 bin mahkuma erken tahliye yolunu açacak infaz düzenlemesi!

Verilen süre bitiyor! 120 bin mahkuma erken tahliye yolu açılıyor

Pandemi izinleri 31 Temmuz'da sona erecek. Açık cezaevindeki mahkumlara erken tahliyenin yolunu açacak infaz düzenlemesi gerçekleşirse 120 bin hükümlüye erken tahliye yolu açılmış olacak. İşte kamuoyunda af düzenlemesi olarak bilinen ibfaz düzenlemesiyle ilgili detaylar...

Giriş: 31.01.2023 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Açık cezaevinde bulunan ancak 31 Temmuz'a kadar izinli olan 120 bin mahkum Ankara Kulisleri'nde konuşulan infaz düzenlemesini bekliyor. Olası düzenlemenin hayata geçmesi halinde 120 bin mahkum erken tahliye dilecek. Peki, kumoyunda af düzenlemesi olarak bilinen infaz düzenlemesi çıkacak mı?  Habertürk Yazarı Yasemin Güneri detayları derledi. İşte "Af düzenlemesi"yle ilgili merak edilenler...

  • AF ÇIKACAK MI? AF MI ÇIKIYOR? 

    Söz konusu düzenleme esası itibariyle genel affı ifade etmiyor. Pandemi nedeniyle açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkum izne gönderildi. izin süresi pandemiden sonra da 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. Söz konusu infaz iyileştirmesi hayata geçerse izne çıkarılan mahkumlar bir defalığına mahsus olarak erkenden tahliye edilecekler. Böylelikle izindeki yaklaşık 120 bin mahkum kısmi bir aftan yararlanmış olacaklar.

     

  • İşte Habertürk Yazarı Yasemin Güneri'nin söz konusu infaz düzenlemesiyle ilgili derlediği satırbaşları:

    Açık cezaevlerinde kalan yaklaşık 120 bin mahkum Covid-19 süresince izne gönderildi. İzin süresi bittiğinde yeniden izinler uzatıldı. En son kabine toplantısında alınan kararla açık cezaevlerinde kalan mahkumların izin süresi 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

    Üç yılı aşkın bir zamandır açık cezaevinde kalan mahkumların izinde olmasını göz önünde bulunduran yetkililer, bir defaya mahsus “infaz iyileştirmesi” yapılmasını masaya yatırdı.

     

     

  • Şu anda izinde olan 120 bin mahkumu tekrar cezaevine almak sorun olacak.

    Açık cezaevinden izne giden mahkumların büyük bir bölümü yeniden işini ve düzenini kurdu. Açık cezaevine yeniden dönüp ceza çekmek, kendi isteği dışında izne gönderilenlerin kurulu düzenini bozacak. İzne gitmeyi de kendisi talep etmediği için ve zorunluluktan gittiği için yeniden cezaevine dönmek istemeyen mahkumların “firar” etmesine neden olacak.

     

     

     

  • İzin süresinin dolmasının ardından 120 bin mahkumun yarısından fazlasının cezaevine dönmeyeceği düşünüldüğü için “infaz iyileştirilmesi” sesli olarak dillendirilmeye başlandı. Yapılacak yasal bir değişiklikle “infaz iyileştirmesi” yapılarak açık cezaevlerinden izne gönderilen mahkumların, izne gönderildiği süre içerisinde yeniden suç işlememiş olması şartıyla affedilmesi sağlanabilecek.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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