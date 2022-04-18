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Eski top model Adriana Lima, 7 ay önce yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz şubat ayında üçüncü kez anne olacağı müjdesini sosyal medya hesabından duyuran Lima'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

Lima, Lemmers ile cinsiyet partisi düzenledi. Çocukları Valentina, Sienna ve sevgilisi ile kamera karşısına geçen Adriana Lima, o anlarda çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

Paylaşımda erkek bebeklerinin olacağını öğrenen ünlü çiftin mutluluğu, objektiflere böyle yansıdı. Adriana Lima'nın gönderisine, hayranları tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

İLK POZ

Öte yandan Lima, geçtiğimiz ay katıldığı bir davette objektif karşısında ilk kez hamilelik pozu vermişti. Adriana Lima, keyifli halleriyle annelik heyecanını da yansıtmıştı.

40 YAŞINDA ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLACAK

Eski eşi Marco Jaric ile evliliğinden yaşında Valentina ve Sienna adında iki kızı bulunan 40 yaşındaki Adriana Lima, mutlu haberi Tiktok hesabından açıklamıştı.

"Victoria's Secret" podyumuna en uzun süre çıkan modellerden biri olarak tarihe geçen ve son defilesinde gözyaşları içinde seyircilerine veda eden Lima, videoda makyajsız haliyle elindeki hamilelik testini kameraya göstermişti. Testte ise "hamile" kelimesi görülmüştü.

'HAMİLELİK' İDDİALARINA SESSİZ KALMIŞTI

Lima, yapımcı Andre Lemmers ile ilk kez geçen yıl eylül ayında düzenlenen 78. Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıya çıkmıştı.

O günlerde aldığı kilolarla dikkat çeken Lima'nın hamile olduğu ileri sürülmüştü. Adriana Lima'nın karın bölgesinde toparlanan fazlalıklar nedeniyle 'hamile' olabileceği yönündeki dedikodular ortaya atılmıştı. Ancak ünlü model, hakkında çıkan haberlerle ilgili suskunluğunu korumuştu.

Adriana Lima ve Andre Lemmers

TÜRK ÜNLÜ İSİMLERLE AŞK YAŞAMIŞTI

Lima, geçtiğimiz yıllarda Türk yazar Metin Hara ve iş insanı Emir Uyar ile yaşadığı aşklarla uzun süre konuşulmuştu.

Metin Hara ve Emir Uyar

Eski top model Adriana Lima'nın, 2009'da Sırp basketbolcu Marko Jaric ile yaptığı evlilikten iki tane kızı oldu. Ancak ikilinin evlilikleri çok uzun sürmedi. O dönemlerde Jaric'in Lima'yı aldatması üzerine çift, yollarını ayırmıştı.

Adriana Lima ve eski eşi Marko Jaric