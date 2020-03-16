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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında paylaşım yapan ünlü isimlerden biri de model Adriana Lima oldu.

Lima, Instagram'dan yayınladığı bir paylaşıma, "Sağlığın en önemli olduğunu unutmamamız gerekiyor" ifadelerini kullanarak, şu sözleri ekledi:

Dünya sağlıkta ciddi bir krize ve ekonomik gerçeğe gidiyor. Bazen çok yüzeysel şeyler için endişelendiğimizde, sağlığın en önemli olduğunu unutmamamız gerekiyor.

"BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"

Bu zor zamanda umudumuzu kaybetmeyelim. Hepinizden sevgi, birlik, sağlığa meditasyon yapmanızı rica ediyorum. Birlikte bu gerçeğe gidecek ve birlikte kazanacağız.