Adriana Lima ile Emir Uyar aşk yaşıyor mu? Son dakika magazin bombası!

Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan ünlü model Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile samimi şekilde görüntülendi. İkili, Mikonos'ta el ele objektiflere takıldı.

İngiliz basını, Uyar'ı, Lima'nın yeni erkek arkadaşı olduğunu iddia etti. Uyar ile Lima'nın, bir iş görüşmesi için bir araya geldiği de konuşuluyor. Ancak ikilinin el ele görüntülenmesi aşk iddialarını güçlendirecek nitelikte.

Lima'nın, yazar Metin Hara ile birlikteliği geçen yıl bitti.

EMİR UYAR KİMDİR?

Adriana Lima ile sevgili oldukları iddia edilen Emir Uyar magazin dünyasında bir anda en fazla merak edilen isimler arasında yer aldı.

1982 doğumlu olan Emir Uyar, Permak Şirketler Grubu’nda yönetim kurulu üyesi. Alman Lisesi'nden mezun olduktan sonra ve University of Southern California’da işletme ve ekonomi eğitimi aldı. Makine Sanayi, tekstil, enerji ve gayrimenkul yatırım alanlarında tecrübe edindi. Uyar ayrıca, Venedik’te St. Regis Venice San Clemente Palace Oteli’ni hizmete açtı.

Emir Uyar, Dominica ülkesinin Türkiye fahri konsolosudur.