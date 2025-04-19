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        'Adresi Olmayan Ev'in, Türkiye prömiyeri gerçekleşti

        'Adresi Olmayan Ev', İstanbul Film Festivali kapsamında izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 10:14 Güncelleme: 19.04.2025 - 10:14
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        "Gelecek tepkileri çok merak ediyoruz"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 'Adresi Olmayan Ev', Danimarka ve Almanya’da düzenlenen prömiyerlerinden sonra Türkiye'de de İstanbul Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluştu. Atlas 1948’de gerçekleşen prömiyere film ekibi ve sinemaseverler katıldı.

        Gösterim öncesinde basınla bir araya gelen filmin yönetmeni Hatice Aşkın ve oyuncuları Osman Sonant, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat, Seren Fosforoğlu ve Ayşen İnci filmi anlattı. Hatice Aşkın; “Bu akşam filmimizi İstanbul’da sizlerle paylaşmak büyük bir mutluluk. Aynı anda Uzakdoğu’da da prömiyeri gerçekleşiyor. Bir hikâyenin farklı coğrafyalarda aynı anda yankı bulması, sinemanın en büyülü yanlarından biri. Bütün gösterimlerimiz hep kapalı gişe gerçekleşti. Çok mutluyuz” dedi.

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        Janset; "Andaç karakterini canlandırıyorum. 15 dakika oynasam da bütün konu benim üzerimde geçiyor. Ben çok mutluyum hayata dair böyle bir karakteri oynamaktan çok mutluyum. Kadınların yaşadığı haftaların altında nasıl kaldığını çok güzel anlatıyor" dedi.

        Filmde bir hukukçuyu canlandıran Osman Sonant; "Türkiye’deki seyirciden gelecek tepkileri çok merak ediyoruz. Filmimiz suç işlemesinin cezasının unutmak ve unutturmak olduğu distopik bir düzende bir ailenin yaşadığı olayları izleyeceğiz. Ben ailenin babasıyım. Bir hukuk insanı ama aynı zamanda suçun mağduru ve arada kalmış bir karakter” diyerek rolünü özetledi.

        Zeynep Tuğçe Bayat ise "Film, insana dair çok şey anlatıyor. İnsanın her tür sisteme nasıl adapte olduğunu görüyoruz. Bu çok ürkütücü bir şey. Herkesin her şeyi nasıl kanıksayabileceğini etkileyici bir şekilde görüyoruz. Benim karakterim de bir mağdur. Çok sevdiği birinin unutturulması ile yüz yüze geliyor. Acı ve yas duygularını çok gerçekçi bir yerden ele aldığımı düşünüyorum" dedi.

        Uzun bir aradan sonra yeniden beyazperde ile buluşan Seren Fosforoğlu; "İlk kez Tallinn’de izlemiştim. Çok heyecanlandım ve seyirciden çok güzel tepkiler almıştık. Şimdi de kendi seyircimizle buluşmak heyecan verici. Benim uzun süre sonra yaptığım bir işti. O yüzden benim için daha anlamlı" ifadelerini kullandı.

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        Ayşen İnci ise "Bağımsız bir filmde ilk kez çalışıyorum. Şimdiye kadar çalıştıklarından çok farklı. Yönetmenimizin de inanılmaz bir hayal gücü var. Çok şey öğrendim. Benim için büyülü bir dünyaydı" diye konuştu.

        Festival izleyicisinin büyük ilgi gösterdiği prömiyerin ardından film ekibi seyircilerin sorularını yanıtlamak üzere sahneye çıktı.

        EŞ ZAMANLI UZAKDOĞU GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİ

        'Adresi Olmayan Ev', Türkiye ile eş zamanlı olarak 62'nci Golden Horse Film Festivali kapsamında Tayvan’da da Uzakdoğu gösterimini gerçekleştirdi.

        Film, İstanbul Film Festivali’nin 'Belirli Bir Bakış' bölümünde yarışacak. Boran Kuzum, Osman Sonant, Zeynep Tuğçe Bayat, Janset ve Engin Altan Düzyatan’ın rol aldığı, yönetmenliğini Hatice Aşkın’ın üstlendiği filmin yapımında Sky Film, Vantablack Films, Alpha Production ve View Master Films imzası bulunuyor. Filmin görüntü yönetmenliği Feza Çaldıran’a, özgün müzikleri Nassos Sopilis ve Saki Çimen’e, sanat yönetimi ise Atilla Çelik’e ait.

        'Adresi Olmayan Ev', distopik bir gelecekte, bireylerin işlediği dokuz büyük suç nedeniyle 'unutma yasası' kapsamında tamamen hayattan silindiği bir dünyayı anlatıyor. Yasaya göre, açgözlülük, kibir, şehvet, öfke, kıskançlık, tembellik, savurganlık, ihanet ve şiddet gibi suçları işleyenlerin ölümünden sonra tüm eşyaları yok ediliyor ve hiçbir iz bırakılmıyor.

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        #Adresi Olmayan Ev

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