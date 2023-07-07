Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez rotası: Karanlık Kanyon

1 Şurada Paylaş!







UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Karanlık Kanyon, kapalı ekosistemi, coğrafi yapısı ve doğal güzellikleriyle her yıl çok sayıda adrenalin tutkunu yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

2 Şurada Paylaş!







AA'nın haberine göre kanyonun yamacında, 38 tünele sahip 7 kilometrelik taş yol da keskin virajları ve uçurumlarıyla macera tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

3 Şurada Paylaş!







Her iki tarafı yer yer 800 metrelik sarp kayalık yamaçlardan oluşan 10 kilometre uzunluğa sahip kanyon benzeri ABD'de Grand Canyon'da ve Avrupa'da Alpler'de görülebilecek dünyanın ender doğal güzellikleri arasında gösteriliyor.

REKLAM

4 Şurada Paylaş!







Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'ne gelen yerli ve yabanı sporcuların, "Buse Jamp" ve Wingsuit (Yarasa Adam) atlayışlarının gerçekleştirdikleri kanyonda, 1990'lı yıllarda kentte görev yapan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu ile başlayan rafting, kano, su kayağı ve zipline gibi birçok sportif aktivite de gerçekleştiriliyor.

5 Şurada Paylaş!







İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler, özellikle tekne turları ile bin metre derinliğe sahip Karanlık Kanyon'da gün doğumu ve batımını izlemek için yaklaşık 40 dakika süren tekne turu ile keyifli zamanlar geçiriyor.

6 Şurada Paylaş!







Kanyon bölgesi, aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığınca koruma altında bulunan yaban keçileri ve vaşak gibi yaban hayvanlarına da doğal yaşam ortamı sunuyor.

REKLAM

7 Şurada Paylaş!







KANYONU HEM KORUYOR HEM TANITIYORLAR Karanlık Kanyon'a tekne turu düzenleyen Umut Bayrak, bir sezonda yaklaşık 70 bin yerli ve yabancı turist ağırladıklarını söyledi.

8 Şurada Paylaş!







Bayrak, kanyonun yamacındaki 138 yılda tamamlanan taş yolu görmek için özellikle yabancı motorcu ve karavancıların geldiğini belirterek, "Yabancı sporcular genelde Avustralya, Kanada ve ABD'den geliyor. Kanyondaki yamaçlara gerilen yaklaşık 550 metre yüksekliğinde çelik halat asılı bulunan sandalyeden 'Buse Jamp' atlayışı gerçekleştiriyorlar" dedi.

9 Şurada Paylaş!







Yayladamı köyü muhtarı Mustafa Özkan, "İlçe olarak, elimizden geldiği kadar kanyonu korumaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. İnşallah burası bizden sonraki nesillere bozulmadan böyle kalır" ifadelerini kullandı.

REKLAM

10 Şurada Paylaş!







"EN TEHLİKELİ YOLLARDAN BİRİ BURADA" Türkiye'nin her yerinden tur şirketleri ile turistlerin Karanlık Kanyon'a gezi düzenlendiğini anlatan Seyit Cebre, bölgenin psikolojik olarak rahatlattığını kaydederek, "Kanyon genel olarak çok fazla turist ve sporcunun geldiği bir yer. 'Wingsuit', 'Buse Jamp' gibi adrenalin dolu sporların yapılıyor.

11 Şurada Paylaş!







Aynı zamanda kanyonu takip eden ve dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen taş yol da burada bulunuyor. Kanyonda ayrıca kamp alanları bulunuyor, insanlar burada genelde çadır kuruyorlar. Burada bulunan doğal güzelliği tüm dünyaya tanıtmak lazım. Tamamen doğal bir ortam var. Burada rahat bir nefes alabiliyoruz" diye konuştu.

12 Şurada Paylaş!







İlk defa Karanlık Kanyon'u ziyarete gelen Rümeysa Özge, "Burayı bize çok tavsiye ettiler ve geldik. Gerçekten müthiş bir manzarası var. Özellikle gün batımında harika bir görüntüsü oluyor. Biz çok beğendik. Herkese burayı gelip görmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

REKLAM

13 Şurada Paylaş!







Edirne'den gelen Muzaffer Akan, "İlk defa geliyorum inanılmaz bir güzelliği var. Karanlık Kanyon'un çok güzel gün batımı bir manzarası var" değerlendirmesine bulundu.

14 Şurada Paylaş!









15 Şurada Paylaş!









REKLAM

16 Şurada Paylaş!









17 Şurada Paylaş!







