Adnan Menderes'in hayalini yaşatacak müze açılış için gün sayıyor

Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 Mayıs 1960 darbesinde idam edilen Menderes'in adını taşıyan müzenin 15 Mayıs'ta açılmasının planlandığını ancak koronavirüs kaynaklı gelişmeler nedeniyle bu tarihin ötelendiğini ifade etti.
Kaba inşaatı biten müzenin Menderes'in doğup büyüdüğü Çakırbeyli Mahallesi'nin girişine yakın bir alanda yapıldığını anımsatan Köşger, "Aslında müzeyi hazır hale getirmiş olsaydık bile bu süreçten dolayı bir açılış gerçekleştiremeyecektik. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Son aşamalara geldik. Salgın hastalığın etkileri ortadan kalktıktan sonra törenle orayı halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.
Müzenin konumunun özel olarak seçildiğine işaret eden Köşger, şöyle devam etti:
"Müze, rahmetli başvekilin Yassıada günlerinde özlemle hasretini çektiği, 'Buradan çıkarsam, Çakırbeyli'deki çiftliğe gideceğim. Çine Çayı'nın kenarındaki söğüt ağaçlarının altında oturacağım, bu ağaçların yüzüme vurduğu saadet bana yetecek' diye bahsettiği noktaya yapılıyor. Müzenin etrafında da 90 dönümlük bir alan var. Orada tarihi bir takım kalıntılar var. Hem sit alanı hem meraydı. Sit alanındaki yel değirmenlerini restore ettik. Orada 'Minia-Aydın' gibi bir alan da oluşturuluyor. 90 dönümün tamamında peyzaj çalışması yapılacak. Aydınlıların nefes alacakları, hafta sonlarını dolu dolu geçirecekleri bir alan inşa ediyoruz."
Köşger, müzede Menderes'in otomobili ve çiftlikte kullandığı traktörle birlikte o döneme ait eşya, fotoğraf ve dokümanların da sergileneceği bilgisini verdi.
- "Adnan Menderes çok naif, beyefendi bir insan"
Müzenin yapım aşamasında Menderes'i daha yakından tanıma imkanı bulduklarını aktaran Köşger, şunları kaydetti:
"27 Mayıs, Türkiye'de demokrasi tarihinin en kara sayfasıdır. Adnan Menderes çok naif, beyefendi bir insan. Memleket sevdası dışında da hakikaten bir kaygısı olmayan şahsiyettir. Bu süreçte şunu görüyoruz, son derece dürüst, doğru, çalışkan ve Türkiye’de demokrasinin yerleşmesinde önemli roller üstlenmiş bir devlet adamı. Ama birileri bundan memnun değil. Memlekette maalesef her zaman yapılan işleri beğenmeyen ve kendi menfaatlerine uygun bulmayan bir takım odaklar daha baştan itibaren Menderes’in yaptığı işleri eleştirinin ötesinde zamanını beklemeye başlıyor. İşte o 27 Mayıs, beklenen zaman oluyor. Birtakım şeyleri kurgulayıp onun üzerine bir darbe gerçekleştiriyorlar. Hiç olmasaydı ve yaşanmasaydı diyeceğimiz bir gün."
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