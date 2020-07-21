Adnan Fırat kimdir?

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Doğum Tarihi: 05.06.1979
Nereli: Siirt
Kaç Yaşında: 41
Boyu Kaç: 1.72 cm
Kilosu: 84 kg
Burcu: İkizler
Mesleği: Bestekar, Müzisyen, Şarkıcı
Adnan Fırat Biyografisi
Aile Hayatı:
Annesini her şeyden çok seven Adnan Fırat, sosyal medya hesabının üzerinden her zaman annesinin ablasının fotoğraflarını paylaşmıştır. İki kardeştir. Ablası Güler Fırat'tır. Ablası evli ve çocukları vardır. Yeğenlerini de çok seven Adnan Fırat, sık sık ziyaretlerine gider ve bağlarını koparmamaktadırlar. Hayvanları da çok sevdiği sosyal medya paylaşımlarında ortaya çıkmıştır. Bir tane küçük sevimli bir köpeği vardır.
Eğitimi:
Adnan Fırat, 1996 yılından beri müzikle iç içe olmuştur. MustafaToroslu'dan 3 yıl piyano-şan eğitimi, NuriCandaş'tan opera-şan, ArifSağ'dan halk müziği eğitimi Boğaziçi Musiki Cemiyetinden 4 yıl müzik eğitimi almıştır. ZehraBelevi'den şan dersleri almaya devam etmektedir.
Özel Hayatı:
Adnan Fırat, henüz evlenmemiştir. Bekar olduğu için çocuğu yoktur. Sevgilisinin de olmadığı yönünde açıklamaları vardır. Annesi evlenmesini çok istiyor.
Kariyeri:
Adnan Fırat, ilk olarak 2004 yılında Kutsi'nin "Sana Ne" adlı albümündeki "Bomboşum Buralarda" isimli bestesini yapmıştır. Dinleyicilerden tam not alan Adnan Fırat, bestelerini paylaşmaya devam etmiştir.
Sanatçılara Verdiği Besteler:
Albümleri ve Şarkıları:
Gerçekten Sevdiysen albümü (2010)
Dereng (Geç Vakit) Albümü (2010)
Benim Hayatım Albümü (2013)
Single:
Hakkında;
Adnan Fırat'ın 14 şarkıdan oluşan "Gerçekten Sevdiysen" isimli albümünün ilk klibi "Eksi Bir (-1)", SenemBay yönetmenliğinde 32 saat süren bir çalışma sonucunda çekilmiştir. AdnanFırat'ın "Gerçekten Sevdiysen" adlı albümünde ki 9 şarkıyı ErmanTazegül, 3 şarkıyı HüseyinÇebişçi, 1 şarkıyı ErsinBişken düzenlemiştir. Klibinde de piyanosu ile 1 şarkıya MiraçÇelenk eşlik etmiştir.
Güzel, huzur veren sesiyle hepimizin hayranlığını kazanmıştır. Sanat camiasında da sevilmektedir.
AdnanFırat, TRTFM’deMichaelKuyucu’nun programına konuk olmuştur. AdnanFırat, Bengü’nün seslendirdiği “Unut Beni” adlı bestesini kendisi için hazırladığını ama o dönem beraber çalıştığı ErolKöse’nin şarkıyı Bengü’ye vermeyi teklif etmesi ile şarkının Bengü’nün başarılı yorumu ile hit olmayı başardığını söylemiştir. AdnanFırat, “bu şarkı bir kadın şarkısıydı bana uymazdı, ondan Bengü’ye çok yakıştı” yorumunu yapmıştır.
Bestelerinin hikayesini MichaelKuyucu’ya anlatan AdnanFırat'ın, “Geceye İnciler Dizdim” adlı bestesini GülbenErgen’in eşinden boşandığı gün yazdığını söyledi. GülbenErgen’in eski eşinden boşandığı gün yazdığı tweetlerden birini görünce çok duygulandığını söyleyen AdnanFırat, “o gün çok duygulandım ve bu şarkıyı yazdım” açıklamasını yapmıştır.
Müzik Piyasasına göre şarkı yazmayı beceremediğini söyleyen AdnanFırat, kariyerinde yazdığı en piyasa şarkının Kutsi’ye verdiği “Olay Olacak Aşkımız” adlı bestesi olduğunu söyledi. “Benim Hayatım” adlı albümünü müzik marketlere sunduğunu söyleyen AdnanFırat, bu albümden sonra çevresinden gelen olumlu eleştiriler sonucunda “Benim Hayatım” coverına klip çektiğini söylemiştir.
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