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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adliyeye birlikte gittiği arkadaşını, döndüğünde araçta ölü buldu | Son dakika haberleri

        Adliyeye birlikte gittiği arkadaşını, döndüğünde araçta ölü buldu

        Antalya'da oto yıkama işiyle uğraşan Onur Özkan (33), arkadaşı Zekeriya Yalçın (47) ile beraber adliyeye gitti. Özkan, arkadaşı Yalçın'ı, adliyeden döndükten sonra araçta ölü buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 20:23 Güncelleme: 25.03.2025 - 20:23
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        Adliyeye birlikte gittiği arkadaşını ölü buldu
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        Antalyadaki olay, saat 17.00 sıralarında Meltem Mahallesi Dumlupınar Yan Yol üzerinde meydana geldi. Oto yıkamacı dükkanında arkadaşını ziyarete gelen Zekeriya Yalçın, dükkan sahibi Onur Özkan'ı da yanına alarak, 07 K 6782 plakalı hafif ticari aracıyla Meltem Mahallesi’ne geldi. Denetimli serbestliği olan Özkan, burada Yalçın’ı bırakarak adliyeye görüşmeye gitti.

        ARKADAŞININ CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

        1 saat sonra adliyedeki işlerini bitirip, arkadaşının yanına geri gelen Özkan, Yalçın’ın araçta cansız bedeniyle karşılaştı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarının ardından Yalçın’ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Diğer yandan olayın öncesinde rahatsızlanan Yalçın’ın arkadaşından ayran istediği öğrenildi.

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