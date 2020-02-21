DHA

Samsun'da bugün saat 12.00 sıralarında, Samsun Adliyesi'nin bahçesinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Adliye çıkışında P.P. (16) ile yengesiyle birlikte yaşadığını öne sürdüğü V.K. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada P.P., yanında bulunan ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir şüpheliden aldığı 'kelebek' diye tabir edilen bıçakla V.K.'ya saldırdı.

KAÇARKEN POLİS YAKALADI

DHA'da yer alan habere göre sol omzundan yaralanan V.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından yakalandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan V.K., tedavi altına alındı.

"NAMUS MESELESİ ÇEKİN ABİ"

Polis merkezine götürülen P.P., kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Çekin abi çekin, namus meselesi bu. O yüzden bıçakladım' dedi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.