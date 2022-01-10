Adliye önünde silahlar çekildi: Yaralılar var

Diyarbakır Adliyesi'nde görülen dava sonrasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga anları cep telefonuyla görüntülendi.

Yenişehir ilçesindeki adliyede görülen arazi anlaşmazlığı davası sonrası taraflar arasında çıkışta tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 6 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Olaya karıştığı belirlenen bazı kişiler gözaltına alındı. Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.