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        Haberler Bilgi Gündem Adli tatil tarihleri 2025: Adli tatil ne zaman bitiyor, adli tatilde mahkemeler açık mı, hangi davalara bakılır?

        Adli tatil tarihleri 2025: Adli tatil ne zaman bitiyor, adli tatilde mahkemeler açık mı, hangi davalara bakılır?

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da adli tatil dönemi 20 Temmuz itibarıyla başladı. Bu süreçte, mahkemelerdeki olağan yargılama faaliyetleri büyük ölçüde yavaşlarken, yalnızca belirli nitelikteki dava ve işler nöbetçi mahkemeler aracılığıyla yürütülüyor. Özellikle tutuklu sanıklarla ilgili dosyalar ve ivedi karar verilmesi gereken davalar bu kapsamda değerlendiriliyor. Buna karşın, Anayasa Mahkemesi adli tatil uygulamasına tabi olmadığından çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Peki, adli tatil süresi boyunca hangi yargı faaliyetleri duruyor, hangileri devam ediyor? İşte adli tatil dönemine ilişkin temel bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 13:10 Güncelleme: 02.08.2025 - 13:10
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        • 1

          Yargı mensuplarının yıllık izinlerini kullandığı ve mahkemelerdeki yoğunluğun azaldığı adli tatil dönemi, 20 Temmuz itibarıyla başlamış bulunuyor. Bu dönemde adliyelerde yalnızca nöbetçi mahkemeler görev yaparken, sadece tutuklu yargılamalar ile acil ve öncelikli işler görüşülmeye devam edecek. Diğer tüm duruşmalar ise yeni adli yıl başlayana kadar ertelenecek. Peki, bu geçici yavaşlama dönemi ne zaman sona erecek? İşte adli tatilin bitiş tarihi ve sürece dair önemli ayrıntılar...

        • 2

          2025 ADLİ TATİL TARİHLERİ: ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

          Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor. Yeni adli yıl, 1 Eylül pazartesi Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

        • 3

          ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIR?

          Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

          Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştayda görev alacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.

          Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

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