Adli tatil tarihleri 2024: Adli tatil ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?
Mahkemelerde işleri olan vatandaşlar adli tatil tarihlerini araştırıyor. Savcılar, hakimler, yargıtaylar Temmuz ayında tatil sürecine giriyor. Bu yılki adli tatil tarihleri 20 Temmuz'da başladı. Peki Adli tatil ne zaman ne zaman bitiyor, mahkemeler açık mı?
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Adli tatil tarihleri merak ediliyor. Geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen adli tatil döneminde, bu yıl da yüksek yargı organları olan Danıştay ve Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapıyor. İşte Adli tatil tarihleri 2024
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YENİ ADLİ YIL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni adli yıl, 1 Eylül'ün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 2 Eylül'de Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak.
Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.
ADLİ TATİLDE HANGİ MAHKEMELER AÇIK?
Adli tatilde yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.
Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.
Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.
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ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlıyor ve 31 Ağustos'ta sona eriyor.
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