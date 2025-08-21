Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Adli tatil ne zaman bitiyor 2025? Adli tatilde davalar görülür mü, mahkemeler açık mı, hangi davalara bakılır?

        2025 Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır?

        Adli tatilin sona ermesine sayılı günler kaldı. 20 Temmuz'da başlayan tatil döneminde Yargıtay ve Danıştay'da yalnızca nöbetçi heyetler görev yapıyor. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamı dışında olduğundan çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Peki, 2025 yılı adli tatil hangi tarihte son bulacak? İşte güncel gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 13:54 Güncelleme: 21.08.2025 - 13:54
        • 1

          20 Temmuz itibarıyla başlayan adli tatil süreci sürüyor. Bu dönemde yalnızca tutuklu yargılamalar ve ivedi dosyalar için nöbetçi mahkemeler hizmet veriyor. Adli tatilin sona ermesiyle birlikte CHP kurultayının iptali, MKE’deki patlama, FETÖ davaları ve Hablemitoğlu cinayeti davası yeniden gündeme alınacak. Peki, adli tatil hangi tarihte sona erecek? İşte ayrıntılar...

        • 2

          2025 ADLİ TATİL TARİHLERİ: ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

          Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor. Yeni adli yıl, 1 Eylül pazartesi Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

        • 3

          ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIR?

          Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

          Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştayda görev alacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.

          Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

