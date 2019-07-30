Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Kommagene Krallığı döneminde kült alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen üç katlı mağara bulundu.

AA'nın haberine göre Adıyaman Müze Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kahta-Diyarbakır kara yolunun 20 kilometresindeki Teğmenli köyünde yaşayan vatandaşların haber vermesiyle bölgeye giden ekipler, bir dağın yamacında üç katlı mağara bulunduğunu tespit etti.

AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin lojistik ve teknik desteğiyle mağaraya tırmanan ekip, mağaranın içini görüntüledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Müze Müdürü Mehmet Alkan, mağaranın alt katının zeminden 40 metre yüksekliğe sahip olduğunu, ikinci ve üçüncü katının ise oyma merdivenlerle birbirine bağlandığını söyledi.

Ekiplerin mağara içerisinde oluşturulmuş geniş odalar ve yazıtlarla karşılaştığını belirten Alkan, şunları kaydetti:

"Mağaranın kraliyet kültü (tapınma alanı) olabileceğini tahmin ediyoruz. Üç katlı ve içten merdivenle birbirine bağlı bu kaya yerleşiminde iki farklı yerde iki yazıt tespit edildi. Bu yazıtlardan birincisi 'Bakhios'un mağaraları' şeklinde tercüme edilmektedir. Bakhios burada tanrı Dionysos olabileceği gibi, Bakhios adında bir kişinin ismi olma ihtimali de var. İkinci yazıtta ise 'Büyük Kral Mithradates'in oğlu ve torunu' şeklinde geçmektedir. Buranın Kommagene krallarından Kral Mithradates'in kült alanı olarak düşünülmektedir."

Mağaraya tırmanarak içeriyi görüntüleyen müze uzmanı Mustafa Çelik de mağaraların "kaya yerleşim alanı" olduğunu dile getirerek, "Var olan yazıtlardan buranın bir kült alanı olabileceğini düşünmekteyiz. İçeride yer yer sunu çukurları, harici su depolayabilecekleri alanlar mevcut" şeklinde konuştu.