Üzerinde eroin ile uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman - Gölbaşı kara yolu, polis kontrol noktasında plakası açıklanmayan yolcu minibüsünü durdurdu.Ekipler, minibüstekilerden şüphelendikleri Y.İ.D'nin üstünü aradı.Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden bir miktar eroin maddesi ile 6 uyuşturucu hap ele geçirdi.

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