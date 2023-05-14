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Adıyaman Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Adıyaman Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Meclis’i belirlemek için sandık başına gitti. YSK'nın seçimlerle ilgili yayın yasağı kararının kalmasının ardından Adıyaman Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları da gelmeye başladı. 14 Mayıs 2023 Adıyaman seçim sonuçları ve önde olan parti ile Cumhurbaşkanı adayı hakkında bilgi edinmek için sonuçları haberimizden canlı takip edebilirsiniz. Peki, Adıyaman seçim sonuçlarına göre ile hangi parti ve Cumhurbaşkanı adayı önde? Adıyaman genel seçim sonuçları son durum nedir? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs 2023 Adıyaman Cumhurbaşkanı seçim sonucu ve milletvekili genel seçim sonuçları canlı takip ekranı

Giriş: 14.05.2023 - 21:40 | Güncelleme: ABONE OL
Adıyaman Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Adıyaman Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu
HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Adıyaman başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Adıyaman Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Adıyaman seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Adıyaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Adıyaman Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 81.54 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:40 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 85.6 oldu. Adıyaman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 179.497 oyla yüzde 66.46 - Kemal Kılıçdaroğlu: 83.612 oyla yüzde 30.96 - Sinan Oğan: 5.824 oyla yüzde 2.16 - Muharrem İnce: 1.150 oyla yüzde 0.43 oy aldı.

Adıyaman 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 179.497 oyla yüzde 66.46

Kemal Kılıçdaroğlu: 83.612 oyla yüzde 30.96

Sinan Oğan: 5.824 oyla yüzde 2.16

Muharrem İnce: 1.150 oyla yüzde 0.43



Adıyaman Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 80.53 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:40 itibarıyla yüzde 80.1 oranında açıldı. 2023 Adıyaman milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 156.508 oyla yüzde 63.59 - Millet İttifakı: 45.103 oyla yüzde 18.33 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 29.090 oyla yüzde 11.82 - Ata İttifakı: 1.056 oyla yüzde 0.43 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 874 oyla yüzde 0.36 aldı. Saat 21:40 itibarıyla 2023 Adıyaman milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:


Cumhur İttifakı: 156.508 oyla yüzde 63.59

Millet İttifakı: 45.103 oyla yüzde 18.33

Emek ve Özgürlük İttifakı: 29.090 oyla yüzde 11.82

Ata İttifakı: 1.056 oyla yüzde 0.43

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 874 oyla yüzde 0.36

AK Parti: 132.444 oyla yüzde 53.81

CHP: 45.103 oyla yüzde 18.33

YEŞİL SOL: 29.090 oyla yüzde 11.82

YENİDEN REFAH: 12.019 oyla yüzde 4.88

MHP: 9.839 oyla yüzde 4.00

BBP: 2.206 oyla yüzde 0.90

ZP: 1.056 oyla yüzde 0.43

MEMLEKET: 974 oyla yüzde 0.40

SOL PARTI: 554 oyla yüzde 0.23

MP: 303 oyla yüzde 0.12

TKP: 259 oyla yüzde 0.11

HAKPAR: 207 oyla yüzde 0.08

GENÇ: 205 oyla yüzde 0.08

HKP: 173 oyla yüzde 0.07

GBP: 149 oyla yüzde 0.06

YP: 106 oyla yüzde 0.04

TKH: 61 oyla yüzde 0.02

İYİ Parti: 0 oyla yüzde 0.00

ANAP: 0 oyla yüzde 0.00

TİP: 0 oyla yüzde 0.00

MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00

AB: 0 oyla yüzde 0.00

AP: 0 oyla yüzde 0.00



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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