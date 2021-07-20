Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında ikametlerine en yakın camiye gelen vatandaşlar, bayram namazını eda etti.

Vali Davut Gül, Ulu Cami'de kıldığı namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

- Malatya

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Yeşiltepe Şehir Mezarlığı Camisi'nde Kovid-19 tedbirlerine uyarak namaz kılan vatandaşlar, camiyi doldurdu.

Camiye sığmayan vatandaşlar ise avluya serdikleri seccadelerin üzerinde namaz kıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş da Şehir Mezarlığı Camisi'nde kıldığı namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

- Kilis

Kilis'te vatandaşlar, Hacı Faruk Ömer Kayabaş Camisi'nde, Kovid-19 tedbirler kapsamında yanlarında getirdikleri seccadelerde maske takarak ve sosyal mesafeye uygun aralıklarla saf tutarak namaz kıldı, dua etti.

Namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

- Adıyaman

Adıyaman'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazı kılındı.

Kentte vatandaşlar mahallelerinde bulunan camiye giderek bayram namazını kılıp dua etti.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere gitti.

Abdulhamithan Camisi'nde sosyal mesafeye uygun olarak saf tutan vatandaşlar, beraberinde getirdikleri seccadelerde namazlarını eda etti.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da ise bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar, evlerine en yakın camilere gitti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında seccadeleriyle camiye gelenler, sosyal mesafe kuralları uygun olarak saf tutarak bayram namazını kıldı.