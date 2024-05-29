Adıyaman'da taş fırından çıkan lezzet: Peksimet
Adıyaman'ın Besni ilçesinde nohut mayasından üretilen peksimet, taş fırınlarda pişiyor
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde hemen hemen her fırında sabah saatlerinde pişirilen peksimet 10 gün tazeliğini koruyor.
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Kahvaltı sofralarının arasında bulunan peksimet 7 liradan satılıyor. Haci Zeyrek Şimşek, ilçede 30 yıldır fırıncılık yaptığını söyledi.
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Peksimetin hazırlanışını anlatan Şimşek, "Peksimet sofralara gelene kadar birçok aşamadan geçiyor, özellikle akşamdan hamuru mayalıyoruz ve 5 saat dinlenmeye bırakıyoruz.
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Daha sonra ısıtılmış tahtalardan alıp pişirip vatandaşa sunuyoruz" diye konuştu.