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        Haberler Yaşam Adıyaman'da taş fırından çıkan lezzet: Peksimet

        Adıyaman'da taş fırından çıkan lezzet: Peksimet

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde nohut mayasından üretilen peksimet, taş fırınlarda pişiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 09:27 Güncelleme: 29.05.2024 - 09:27
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          Adıyaman'ın Besni ilçesinde hemen hemen her fırında sabah saatlerinde pişirilen peksimet 10 gün tazeliğini koruyor.

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          Kahvaltı sofralarının arasında bulunan peksimet 7 liradan satılıyor. Haci Zeyrek Şimşek, ilçede 30 yıldır fırıncılık yaptığını söyledi.

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          Peksimetin hazırlanışını anlatan Şimşek, "Peksimet sofralara gelene kadar birçok aşamadan geçiyor, özellikle akşamdan hamuru mayalıyoruz ve 5 saat dinlenmeye bırakıyoruz.

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          Daha sonra ısıtılmış tahtalardan alıp pişirip vatandaşa sunuyoruz" diye konuştu.

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