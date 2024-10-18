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        Haberler Yaşam Adıyaman'da Roma dönemine ait oda mezar bulundu

        Adıyaman'da Roma dönemine ait oda mezar bulundu

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kayaya oyulmuş, yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde kadın kabartması bulunan, Roma dönemine ait, bin 700 yıllık oda mezarı tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:06 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:06
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        Adıyaman'da Roma dönemine ait oda mezar
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Roma dönemine ait 1700 yıllık oda mezar bulundu.

        Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yukarı Nasırlı köyünde ihbar üzerine yaptıkları incelemede Roma dönemine ait eser bulduklarını anlattı.

        Alkan, şöyle konuştu:

        "İncelemelerimiz sonunda yerleşim alanı, oda mezar ve mezar üzerinde kadın kabartması tespit ettik. Kadın kabartması yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde 1700 yıl önceye tarihlenmektedir. Doğu ve batı kısımlarında yerleşim alanları belirledik. Alanı Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne tescillenmesi için sunacağız."

        Köylülerden Erdal Yılmaz ise oda mezar ile kadın kabartmasının uzun süredir var olduğunu, durumu müze müdürlüğü yetkililerine bildirdiklerini ifade etti.

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        #Roma dönemine ait oda mezar
        #Adıyaman
        #haberler
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