Pekmez kaynatılan kazana düşen çocuk ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şen köyünde yaşayan Elif Ada Elgazi (7), evin bahçesinde pekmez yapmak için kaynatılan kazanın içerisine aniden dengesini kaybetmesi sonucu düştü.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elgazi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.