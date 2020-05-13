Adıyaman'da düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan idari para cezası kesildi.

Mühürlenen iş yeri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapatıldı.