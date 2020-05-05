Adıyaman Gölbaşı'nda Abuzer A. idaresindeki 27 YA 495 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilçeye bağlı Çataltepe köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Baran T. ve Süleyman B. yaralandı. AA'nın haberine göre; 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.