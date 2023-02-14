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Adıyaman'da kentin simgesi saat kulesinde saatler 04.17'de durdu

Kahramanmaraş depreminin vurduğu yerlerden biri de Adıyaman oldu. Adıyaman Bulvarı üzerinde bulunan kentin simgesi olan Saat Kulesi'ndeki saatler depremin hissedildiği 04.17'de durdu...

Giriş: 14.02.2023 - 19:25 | Güncelleme: ABONE OL
Adıyaman'da kentin simgesi saat kulesinde zaman 04.17'de durdu
DHA

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda bulunan Saat Kulesi'ndeki saatler 04.17'yi gösterdiğinde durdu.


Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 ile 7.6 şiddetindeki depremden etkilenen 10 ilin arasında yer alan Adıyaman'da, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kentin simgesi olan Saat Kulesi'ndeki saatler depremin hissedildiği 04.17'de durdu.

Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan saatli kule üzerinde bulunan ve kentin simgesi olan saatler tam depremin yaşandığı 04.17'de durdu. Deprem saatinde durduğunu görenler cep telefonları ile acılı anın fotoğrafını çektiler.

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