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        Haberler Gündem Adıyaman'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Adıyaman'da iki araç çarpıştı: 3 yaralı

        Adıyaman'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 00:16 Güncelleme: 23.09.2024 - 00:16
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        Adıyaman'da iki araç çarpıştı: 3 yaralı
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        D.T. idaresindeki hafif ticari araç Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunda H.B. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada sürücülerle araçtaki M.Ç. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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