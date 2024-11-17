Adıyaman'da feci kaza: 3 ölü
Adıyaman'da otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 17.11.2024 - 17:00 Güncelleme: 17.11.2024 - 17:00
Adıyaman'da Mustafa Yılmaz'ın kullandığı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Şambayat beldesi yakınlarında H.A. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Yoldan çıkan otomobil, bir ağaca çarparak durabildi.
Kazada, Mustafa Yılmaz, Gazel Yılmaz ve otomobilde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi.
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