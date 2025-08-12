Adıyaman'da minibüs devrildi: 19 yaralı
Adıyaman'ın Tut ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı
Giriş: 12.08.2025 - 19:17 Güncelleme: 12.08.2025 - 19:17
Sürücüsü öğrenilemeyen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, Tut-Adıyaman kara yolu 8. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve araçtaki 18 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ