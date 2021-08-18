'Adını Feriha Koydum'un 'Cansu'su değişimi ile şaşırttı

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Bir hayli kilo veren ve bir dizi estetik operasyon geçiren oyuncu, yeni pozunu Instagram'dan paylaştı. Bambaşka bir görünüme kavuşan ve eski halinden eser kalmayan Şahin, gönderisine, "İyi mi akşamlar?" notunu düştü.