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'Adını Feriha Koydum'un 'Cansu'su Sedef Şahin değişimi ile şaşırttı - Magazin haberleri

'Adını Feriha Koydum'un 'Cansu'su değişimi ile şaşırttı

Bir dönem ekrana gelen 'Adını Feriha Koydum' dizisindeki 'Cansu' rolü ile ünlenen Sedef Şahin, değişimiyle görenleri şaşırttı

18.08.2021 - 15:02 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı 'Adını Feriha Koydum' dizisindeki 'Cansu' rolü ile tanınan oyuncu Sedef Şahin'in eski halinden eser kalmadı.

  • 2011 yılında yayınlanan dizide Emir Sarrafoğlu'na platonik aşık olan 'Cansu'yu canlandıran Şahin, şimdi 29 yaşında. Adını Feriha Koydum'un ardından setlere ara veren Sedef Şahin, son hali ile gündeme geldi.

  • DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

    Bir hayli kilo veren ve bir dizi estetik operasyon geçiren oyuncu, yeni pozunu Instagram'dan paylaştı. Bambaşka bir görünüme kavuşan ve eski halinden eser kalmayan Şahin, gönderisine, "İyi mi akşamlar?" notunu düştü.

  • SEDEF ŞAHİN HAKKINDA

    Sedef Şahin, Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro okudu. Çeşitli reklamlar, kataloglar ve dizilerde rol alan Şahin, "Belalı Baldız" dizisinde "Yeşim" karakteri ile tanındı.

  • "Patron Kim" ve "Avrupa Yakası" adlı dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Sedef Şahin, 2007-2008 yılları arasında "Sevgili Dünürüm"de "Mine" karakterini canlandırdı.

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