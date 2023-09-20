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        Haberler Televizyon Adım Farah yeni sezon ne zaman başlıyor? 20 Eylül 2023 FOX Adım Farah yeni bölüm bu akşam var mı?

        Adım Farah yeni sezon ne zaman başlıyor? Adım Farah yeni bölüm bu akşam var mı?

        FOX TV'de yayınlanan Adım Farah yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in paylaştığı Adım Farah dizisinin fragmanı izleyici karşısına çıktı. Yeni sezon için artık heyecan doruktayken gözler "Adım Farah 2. sezon ne zaman başlayacak, yeni bölüm bu akşam mı?" sorusuna çevrildi. İşte, Adım Farah dizisi sezon tarihi ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 17:29 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:29
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        • 1

          Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği Adım Farah dizisi 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü sezon finaline girdi. Dizilerin yeni sezonlarının yavaş yavaş başlamasıyla "Adım Farah yeni bölüm bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar haberimizin devamında...

        • 2

          YARGI BU HAFTA VAR MI?

          Adım Farah dizisi, bu akşam da FOX TV'nin yayın akışında bulunmuyor ancak dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda 'Adım Farah Yeni Sezonuyla Çok Yakında FOX'ta!' ifadeleri kullanıldı.

        • 3

          ADIM FARAH SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

          Bade ve Farah'ın olduğu araca yapılan saldırıyı duyan Mehmet ve Tahir hemen ikisinin kaldırıldığı hastaneye koşar. Farah olayın şokundadır. Bade ise ciddi bir ameliyata girmiştir. Saldırıyı kimin yaptığının peşine düşen Tahir'i sakinleştirmek ve onu Bade ve Mehmet ile içinde olduğu büyük plana dahil etmek yine Farah'a düşecektir. Ancak Tahir'in kafasında Ali Galip'in cezasını kendisinin kestiği başka bir plan vardır.

        • 4

          Orhan ve Ali Galip ise büyük sevkiyatı halledip yer altına çekilme planını gerçekleştirmeye çok yaklaşmışlardır. Bilmedikleri şey ise artık karşılarında planlarını bilen bir ekip olduğudur. Farah Tahir'in sessizliğinden korksa da hala her şeyin bittiği; sevdiği adam ve oğlu Kerimşah ile beraber gittiği günün hayalini kurmaktadır.

        • 5

          Gönül ve Kaan'ın düğünü belki de huzur içinde geçen son gece olacaktır. O gece düğünde gelin ve damat dans ederken birbirlerinin yanında dikilip onları seyreden herkes, ertesi gün birbiriyle girişecekleri büyük savaş için harekete geçeceklerdir.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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