'Adile', bir döneme ışık tutacak

BKM yapımı Adile Naşit filmi, 5 Aralık’ta vizyona girecek. Tiyatrodan sinemaya, çocuk programlarından, hafızalara kazınan karakterlere kadar geniş bir alanda iz bırakan Adile Naşit’in hayatı, usta yönetmen Çağan Irmak’ın rejisiyle ve Nermin Yıldırım’ın senaryosuyla beyazperdeye taşınıyor.

Filmde yalnızca Adile Naşit değil, onun hayatına dokunan ve Türk sinemasına damga vuran birçok isim de seyirciye selam çakacak! Filmin oyuncu kadrosu, Türkiye’yi ülkenin hatıralarıyla buluşturuyor. Münir Özkul, Gazanfer Özcan, Kemal Sunal, Tarık Akan, Ayşen Gruda, Müjde Ar, Mürüvvet Sim, Güzin Özipek, Şevkiye Hanım ve Gönül Ülkü gibi efsanelerin, Adile Naşit’in hayatından geçen anıları sinemaya bugünün genç oyuncularıyla yansıyacak.

Adile Naşit’in sahne ışıkları altındaki kahkahalarının ardındaki hayatı, dostlukları ve sinema aşkı, Çağan Irmak’ın rejisi ile beyazperdeye aktarılıyor. Irmak, Türkiye’nin bir dönemini, dönemin ruhunu, dostluklarını, kırgınlıklarını ve sinema setlerinin inanılmaz kulislerini perdeye taşıyor.

Kostüm ve dekor seçimlerinden mekan tasarımlarına kadar titizlikle hazırlanan film, dönemin estetiğini günümüz sinema diliyle buluşturuyor. Başrolü üstlenen Meltem Kaptan, Adile Naşit’in eşsiz enerjisini ve seyircinin kalbinde bıraktığı derin izi yeniden yaşatmak için haftalar süren özel bir hazırlık sürecinden geçti.