Bülent Aydemir baydemir@haberturk.com

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar adreslerini dahi verip iade talebinde bulunmalarına rağmen, muhatap ülke yönetimlerinin bu FETÖ teröristlerini vermediklerini belirterek, "İçişleri Bakanlığımız, yapılacak operasyonla karga tulumba alır gelir mi bunu da zaman içinde görürüz" dedi. Erdoğan, aslında FETÖ'cülerin iadesi konusunda beklentisini dile getirmiş oldu.

ÖCALAN FORMÜLÜ

Gelelim meselenin perde arkasına... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve İçişleri Bakanı Soylu'nun sözlerini iyi tahlil etmek lazım. Erdoğan bu mesajıyla hem güvenlik birimlerinden bir beklentisini dile getirmiş oluyor hem de Türkiye'nin iade taleplerine rağmen FETÖ teröristlerini iade etmeyen ülkelere mesaj vermiş oluyor. Devletin zirvesinde dile getirilen bu strateji, PKK elebaşı Abdullah Öcalan formülünü çağrıştırıyor. Öcalan da Suriye'den deport edildikten sonra İtalya- Yunanistan dolaşmış, Kenya'ya geçince paketlenip Türkiye'ye getirilmişti. Adil Öksüz, hatta Gülen için de bu formülün işletilebileceği, muhatap ülkelere iletilmiş oluyor. Yani özetle, "Siz saklamayın, korumayın; deport edin, ondan sonra biz gerekeni yaparız" mesajıdır bu...

ADİL ÖKSÜZ BUHAR OLDU

Adil Öksüz konusunda devletin ilgili birimlerindeki son sıcak bilgileri paylaşayım: Daha önce Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna ilişkin kuvvetli bulgulara ulaşılmıştı. Bu nedenle hem Almanya'dan bu teröristin iadesi istenmiş hem de İnterpol arama bülteni çıkarılmıştı. Bir süre farklı noktalarda hareket eden Adil Öksüz'ün izi bir anda kayboldu, silindi. Yetkililer adeta buhar olduğunu söylüyor. Ne olabilir peki? Öldürülmüş ya da kimliği değiştirilerek başka bir ülkeye çıkarılmış olabilir. Ancak bu noktada üzerinde durulan ihtimal şu: Saklandığı, yaşadığı yerden çıkarılıp başka bir ülkeye gönderildi. Konuştuğum kaynaklar, Almanlar'ın da Adil Öksüz'ü aradığını söylüyor ya da Almanlar, arıyormuş gibi yapıyor. Şunun altını çizmekte fayda var; Zekeriya Öz, Celal Kara gibi isimleri saklamanın, korumanın bu ülkelere maliyeti de çok yüksek. Taşıdıkları bilgiler açısından onlar için artık kullanışlı aparatlar olmayan bu teröristler, diplomatik olarak Türkiye ile bu ülkelerin ilişkilerini gerdiği gibi bulundukları ülkelerdeki faaliyetleri açısından da sıkıntılara yol açabilirler. Son tahlilde hiçbir ülke diplomatik ilişkilerde sürekli önüne getirilen bu isimlerle uğraşmak istemez.

PAKETLENİRSE MÜTHİŞ BİR İŞ OLUR

Seçim dönemi olsun ya da olmasın Adil Öksüz düzeyinde bir FETÖ'cünün paketlenip Türkiye'ye getirilmesi, her siyasetçinin hanesine büyük bir başarı olarak yazılır. Son dönemde özellikle yurt dışı operasyonlarda PKK'nın lider kadrosundan isimlerin bertaraf edilmesi, güvenlik birimlerinin özgüvenini de artırmış durumda. Bu başarı, FETÖ'nün kilit isimleri ve mahrem imamlarında da gösterilebilirse terörle mücadelede bakımından iç siyasete de önemli etkileri ve sonuçları olur...