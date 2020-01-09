09 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul Ağır Ceza mahkemesi tarafından görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Sami Yıldırım, Zafer Çay, Alper Karabulut ile Rüştü Karakaya katıldı.
ÖKSÜZ’Ü HAVALİMANINDAN ALDIM
Adil Öksüz'ün eniştesi olduğunu ifade eden sanık Yıldırım “''Adil Öksüz serbest kaldıktan sonra taksi ile Ankara'da havalimanına sonrada aynı gün İstanbul Sabiha Gökçen'e geldi. Ben de Öksüz'e ait araçla havalimanına gittim. Öksüz'ü havalimanından aldıktan sonra İstanbul’a geldik. Birlikte kahvaltı yaptıktan sonra istirahete çekildi. Bu sırada cep telefonu ile konuştu, telefonları açıktı. Aynı gün akşamına da kayınvalidesinin davetiyle Sakarya Akyazı’ya gitmeye karar verdik. Gece saat 02.00 sularında Akyazı’ya Öksüz'ün arabasıyla geçtik. Orada bana anlattıkları şeyleri tekrarladı.
Öksüz o sırada aranmıyordu. Aranmıyorken kaçmasına nasıl yardım edebilirim. Onunla ilişkimi size çok samimi bir şekilde anlattım. Darbe girişimi olmuş, orada ne işin var diye Adil Öksüz'e sordum. Adil Öksüz'de bana 'tarlaya bakmaya gittiğini' söyledi. Adil Öksüz burada daha fazla durmak istemiyorum zira yeniden tutuklama kararı çıkabilir dedi. Sincan’da suçsuzluğunuz anlaşıldı, gelin avukat tutalım dedim. Ben aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyorum” dedi” şeklinde konuştu.
SUÇLALAMALARI KABUL ETMEDİLER
Tutuklu diğer sanıklarda haklarındaki suçlamaları kabul etmediler. Gizli tanık Aksiyon da duruşmada Adil Öksüz’ü kendi evinde sakladığını anlattı.
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