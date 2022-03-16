Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, gündemdeki konularla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu sezon yapılan hakem hatalarından dolayı ciddi bir puan kaybı yaşadıklarını ve adalet isteklerini her zaman dile getirdiklerini belirten Gevrek, "8 yıldır yöneticilik yapıyorum. Başarılar yakaladık, başarısız olduk. Her zaman adalet olmalı dedik. Adaleti sadece kendimiz için değil, tüm takımlar için istedik. Bariz hatalardan en az 13 puan kaybettik. Bu puan kayıpları sadece Malatya için değil. Türk futbolunda gerçekten diğer rakiplerimiz için de geçerli. Hakem hataları da olur. Ama VAR denen bir şey var. VAR bazen çare olmazken, bazen de çağrılırken, göz göre göre bazı penaltılar veriliyor ki bunlar da çok ciddi şekilde tartışılacak kararlar. Son maçımızda bir penaltı kararı verildi, emin olun ki penaltı kararını o kadar inceledim ki, hakemlere sordum. Hakem vermiyor, VAR´daki hakem çağırıyor. VAR´daki hakem penaltıyı verirken, `Ver gitsin´ diyor. Bu bizim kulağımıza geldi. Bugüne kadar öyle mi yaptınız? Penaltı ile alakası yok. Ne konuşuldu açıklanmasını istiyoruz" diye konuştu.

"BİR ŞAİBE Mİ VAR?"

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) verdiği karar sonrasında görevden alınan hakemlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Gevrek, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yapılmış mı? Ligin bitmesine 10 hafta kala, bir anda karar verip, hakemleri görevden alıyorsunuz. Soruyoruz, merak ediyoruz. O hakemler maçlarımızı yönetti. Bu hakemlerin performansı mı düşüktü? Bu hakemlerle ilgili bir sıkıntı mı var? Bir şaibe mi var? Ne varsa bilmek istiyoruz. Eğer böyle bir şey varsa bu şekilde lig tescil edilemez. Yoksa o zaman bu hakemler niye görevden aldınız? Avrupa kupalarında maç yönetmiş hakemleri bir anda siz görevden alıyorsanız bir sıkıntı var. Bana göre yapmanız gereken, 10 haftayı bitirip hakemleri çağırıp, ödüllendirip teşekkür etmek. Eğer bu hakemlerin yönettiği maçlarda sıkıntı varsa biz o zaman sonuna kadar Yeni Malatyaspor olarak haklarımızı arayacağız" ifadelerini kullandı.

"SON 3 YIL İÇERİSİNDE ANADOLU KULÜPLERİ KENDİNİ ÇEVİREMEZ HALE GELDİ"

Yayın ihalesi ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Gevrek, "Yayın ihalesi ile alakalı. İlk indirim yapılacağı zaman pandemiden dolayı sıkıntı vardı, konuştuk bir kereye mahsus indirim yapılacak dedik. Bunun devamı olmayacak denildi. Maalesef her sene indirim yapıldı. Bu, Anadolu takımlarını uçuruma götürdü. Son 3 yıl içerisinde Anadolu takımlarının yayın gelirlerinde kayıplar yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) işi sadece gelen paranın bir kısmını ayırıp, bir kısmını yollamak mıdır? Proje üretmek değil midir? Marka değerini yükseltmek değil midir? Maalesef bunların hiçbiri yapılmadı. Son 3 yıl içerisinde Anadolu kulüpleri kendini çeviremez hale geldi. Kaynağı oyuncu alıp, satarak yaptık. 11 milyon Euro´ya yakın oyuncu sattık. Eğer doğruları söylemezsek Türk futbolu düzelemez. 8 yılın 6 yılını borçsuz götürdük. Türk futbolunu sıkıntılı günler bekliyor. Biz Süper Lig´e çıkarken 17 milyon 500 bin Euro alırken, bugün ligde kalan bir takım 5 milyon Euro alamıyor. Yapılacak ihalede bunu da alamayacak. Bu işin başında olan insanlar bu hesabı yapmıyor mu? Kusura bakmasınlar, TFF yönetimi ve başkanı sınıfta kalmıştır. Türk futbolu ekonomik anlamında çok büyük bir sıkıntıya sokmuştur" dedi.