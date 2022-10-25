Adidas, Kanye West ile işbirliğini bitirdi

Adidas, şirket için "antisemitizmin ve herhangi bir nefret söyleminin" kabul edilir olmadığını açıklayarak rap şarkıcısı Kanye West'le bağlarını kesti.
Adidas, West'in Paris Moda Haftası'nda "White Lives Matter" (Beyazların Hayatı Değerlidir) tasarımlı tişörtünün ardından 2015 yılından bu yana devam ettirdikleri Yeezy markası işbirliğini gözden geçirmeye karar vermişti.
Günler sonra, ünlü rapçi Twitter hesabından antisemitist yorumlar paylaştı.
Paylaşımın ardından Adidas, ürünlerin ivedilikle satıştan kaldırılacağını açıkladı.
Adidas daha önce West'le yapılan Yeezy marka işbirliğinin şirket tarihindeki en başarılılardan biri olduğunu söylemişti.
İşbirliğinin bozulması, Adidas'ın 2022'de yaklaşık 250 milyon dolarlık net kayıp yaşayacağı anlamına geliyor.
West daha önce Adidas'ı kendi tasarımlarını çalmakla itham etmişti ancak bu paylaşımını daha sonra sildi.
Adidas, BBC'ye yaptığı açıklamada West'in kendilerini tasarımlarını çalmakla suçlamasının ardından tekrar tekrar konuyu çözmek için çaba harcadıklarını, sonrasında ise Yeezy işbirliğini gözden geçirme kararı aldıklarını belirmişti.
Adidas'ın bugün yaptığı açıklamada, "Adidas antisemitizm ve herhangi başka nefret söylemine müsamaha göstermez. Ye'nin (Kanye West) yakın dönemdeki yorumları ve hareketleri kabul edilemezdi, nefret doluydu ve tehlikeliydi, firmanın çeşitlilikten yana ve kapsayıcı, karşılıklı saygı ve adalet değerlerine zarar veriyor" ifadeleri yer aldı.
Açıklamanın ardından Adidas hisseleri yaklaşık yüzde 5 düştü.
West'in iş ortaklıkları son zamanlarda baskı altında.
JP Morgan Bankası, kıyafet firmaları Gap ve Balenciaga da Ekim ayında West'le ilişkilerine son verdiğini açıklamıştı.
ABD'de silahsız siyah George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından 2020 yazında kullanılmaya başlanan Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir), ırkçılığa ve polis şiddetine karşıtlığı temsil ediyor.
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Adidas, Kanye West ile işbirliğini bitirdi/adidas-kanye-west-ile-isbirligini-bitirdi-3532730
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