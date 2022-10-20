Adı: Tayfun! Menzil: 561 km! 'Komşu'da panik!

Türk savunma sanayinin, 150 kilometre menzilli 'Yıldırım', 270 kilometre menzilli 'Bora'yı devreye sokmasının ardından atılan son adım 'Tayfun' oldu.
458 SANİYEDE 561 KM YOL KAT ETTİ
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı. Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait aprondan, önceki gün saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı. Füze, 458 saniyede 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu.
KISA SÜREDE ENVANTERE ALINACAK
Tayfun, Türkiye’nin şu ana kadarki en uzun menzilli füze sistemi olurken, birkaç atışlı testinin daha gerçekleştirileceği tahmin edilen füzenin, kısa süre içerisinde envantere alınması bekleniyor. Böylelikle Tayfun ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), önemli bir caydırıcılık kapasitesine ulaşmış olacak.
YUNAN BASININDA GENİŞ YER BULDU
Öte yandan geliştirilen Türk füze sistemi 'Tayfun'a Yunanistan basını da geniş yer verdi. Dün ve bugün Yunan basınında 561 kilometre menzile sahip Tayfun ile ilgili şu değerlendirmeler yapıldı:
"ANKARA'DAN ÇİFTE TEHDİT"
Kathimerini Gazetesi, projenin gizlilikle yürütüldüğü ifadelerini kullanarak Ankara'dan çifte "tehdit" başlığı attı.
Eleftherostypos Gazetesi ise Tayfun balistik füzesini Türk analistlerin, ‘Atina’yı ve tüm Yunanistan’ı vurabiliriz’ ifadeleriyle konu edindi. Ayrıca haberlerde Türk basınının, ‘Yunanistan kapsama alanımızda’ başlığı da geçti.
"GÜÇ GÖSTERİSİ" OLARAK SUNULDU
Protothema Gazetesi de Tayfun’un menzili için "Sadece Yunanistan'ı değil, Bulgaristan, Kıbrıs, Suriye, Irak ve Ermenistan gibi Türkiye'nin diğer komşu ülkelerini de kapsamaktadır" ifadelerini kullandı.
Skai Televizyonu ise füze denemesini "Güç gösterisi" başlığı ile okurlarına sundu.
"FÜZENİN MENZİLİ, İZMİR-ATİNA MESAFESİNİN 2 KATI"
'Türkiye tehdidi nasıl yükseltiyor' sorusunu soran Ta Nea Gazetesi ise haberinde şu ifadeye yer verdi: "Füzenin kat ettiği mesafe, İzmir ile Atina arasındaki mesafenin iki katı."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!