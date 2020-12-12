Doğu'nun Kafka'sı olarak tanınan yazar Hasan Ali Toptaş 20'ye yakın kadını taciz ettiğini itiraf etti.
Toptaş sosyal medyada yapılan taciz paylaşımlarının ardından "İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapıyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum" şeklinde bir özür açıklaması yaptı… Toptaş’ın ardından taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar 51 yaşındaki İbrahim Çolak Ankara'daki evinde intihar etti.
Çolak intiharından önce Twitter’dan yaptığı paylaşımında, "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" ifadelerini kullandı…
Yaşananlar, geçmişteki taciz olaylarını ve kadınların bu duruma başkaldırarak ortaya çıkardığı Me Too ve Time's Up hareketlerini akıllara getirdi.
Cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı başlatılan Me Too hareketi aslında Amerikalı sosyal aktivist Tarana Burke tarafından 2006 yılının başlarında kullanılmaya başlandı. Ancak hareket 2017 yılında Twitter'da Amerikalı aktris Alyssa Milano tarafından popülerleştirildi. Milano, Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’ı cinsel tacizle suçlayan kadınlardan biriydi. Milano’dan sonra ünlüler birer birer Weinstein’ın suçlarını anlatmaya başladı.
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