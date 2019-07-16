Adenit nasıl tedavi edilir?

Bir lenf bezi iltihaplanması olan adenit; boyun, koltuk altı ile kasık bölgesinde önemli sağlık sorunlarına yol açıyor. Peki adenit belirtileri nelerdir ve tedavisi nasıldır? Dikkat edilmesi ve önemsenmesi gereken hastalık hakkında merak edilenler haberimizde...

ADENİT NEDİR?

Vücut dış ortamdan gelen mikroorganizmalara maruz kaldığında halk arasında beze denilen şişlikler oluşur ve lenf bezlerinin bakteri ya virüse karşı kendini savunmak için büyüyüp iltihaplanmasına ise adenit denir.

Çocuklarda streptokok enfeksiyonu, enfeksiyöz mononükleoz, bademcik iltihabı ya da diş apsesi sonrasında adenit hastalığı kendini gösterebilir.

ADENİTİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Adenit yaş veya cinsiyet fark etmeksizin herkeste görülebilir. Vücudunuzda aşağıdaki belirtilerin önemli bir kısmını takip ediyorsanız, bir uzmana başvurmanızı öneririz.

- Boyundaki lenf bezlerinin şişmesi

- Kilo kaybı

- Koltuk altındaki lenf bezlerinin şişmesi

- Kasıklardaki lenf bezlerinin şişmesi

- Deride kızarma

- Ateş yükselmesi

- Üst solunum yolu rahatsızlıkları

ADENİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Adenit, vücutta gösterdiği belirtiler ve şiddetine göre farklı yöntemlerle tedavi edilir.

- Lenf bezlerinin fazla büyümediği ve hassasiyetin olmadığı hafif vakalarda antibiyotik kullanımına ihtiyaç yoktur. Lenf bezi küçülene kadar takip etmek yeterlidir.

- Lenf bezinin büyümeye devam ettiği fakat 3 cm'den küçük olduğu ve enfeksiyonun olmadığı durumlarda oral empirik antibiyotik tedavisi başlanarak küçülme oluncaya kadar izlenir.

- Lenf bezi 3 cm veya daha büyük ve inflame ise, sellülit varsa ya da sistemik semptom ve bulgular varsa, başlangıç antibiyotik tedavisine cevap vermediyse, lenf bezinden dışarıya doğru bir iltihap akışı başlamışsa sorunlu bölgeye sıcak havlu uygulanarak iltihabın boşalması desteklenir. İltihabın büyük kısmı akıtıldıktan sonra antibiyotik tedavisine başlanır.

- Şişlikten dışarıya bir akış yoksa iz kalmayacak şekilde küçük bir kesik atılır ve iltihap boşaltılır. İltihabın büyük bölümü akıtıldığında kesilen bölge dikilir ve antibiyotik tedavisi uygulanır.